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Нагельсманн об 1:1 со Швейцарией: «Германия хорошо сыграла тактически. Важно, чтобы на замену выходили игроки, способные забивать решающие голы» 

Нагельсманн об 1:1 со Швейцарией: «Германия хорошо сыграла тактически. Важно, чтобы на замену выходили игроки, способные забивать решающие голы» 

«Мы заслужили эту ничью. Конечно, был риск, что мы пропустим на контратаке. Мы проделали большой объем работы, чтобы забить ответный мяч.

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