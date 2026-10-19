Озвучена идея располагать центры обработки данных (ЦОДы) в угольных карьерах. Пока это лишь красивая теория, но… Почему бы и нет? На скрытые риски указал доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.