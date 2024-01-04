Белгородский губернатор уточнил данные о ситуации с ранеными в результате украинского удара

В больницах остается более 60 человек, которые пострадали в результате украинского удара 30 декабря. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, четверо уже выписаны, двое – переведены из реанимации в общие палаты, а четырехлетняя девочка с тяжелыми ранениями перевезена на лечение в Москву.