Военное обозрение

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Последний русский царь. Нужно ли нам царебожие

Последний русский царь. Нужно ли нам царебожие

В последние дни стало особенно модным вспоминать так называемых царственных страстотерпцев, последнего русского царя Николая II и его семью, расстрелянных по решению Уральского облсовета в ночь на 18 июля 1918 года.

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