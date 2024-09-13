За считанные минуты! Готовлю сразу на несколько дней! Вместо колбасы на завтрак — паштет

Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный паштет из индейки. Это один из моих любимых рецептов! Получается очень сочно, вкусно и сытно, после такого завтрака долго не хочется есть) Более подробно рецепт можно посмотреть в видео в конце статьи⤵ Рецепт: Филе бедра индейки — 500 г Морковь — 1 шт.