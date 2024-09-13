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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

За считанные минуты! Готовлю сразу на несколько дней! Вместо колбасы на завтрак — паштет

Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный паштет из индейки. Это один из моих любимых рецептов! Получается очень сочно, вкусно и сытно, после такого завтрака долго не хочется есть) Более подробно рецепт можно посмотреть в видео в конце статьи⤵ Рецепт: Филе бедра индейки — 500 г Морковь — 1 шт.

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