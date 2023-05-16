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В России предложили открыть комнаты для детей студентов при учебных заведениях

В России предложили открыть комнаты для детей студентов при учебных заведениях

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать детские комнаты при учебных заведениях, чтобы поддержать студентов, ставших родителями в период обучения.

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