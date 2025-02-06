Спецпосланник Трампа оценил шансы Украины вернуть ядерное оружие

Специальный посланник США по вопросам урегулирования конфликта между Россией и Украиной Кит Келлог выразил мнение, что шансы Украины получить ядерное оружие как средство обеспечения своей безопасности являются крайне низкими, почти нулевыми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии