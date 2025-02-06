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Спецпосланник Трампа оценил шансы Украины вернуть ядерное оружие

Специальный посланник США по вопросам урегулирования конфликта между Россией и Украиной Кит Келлог выразил мнение, что шансы Украины получить ядерное оружие как средство обеспечения своей безопасности являются крайне низкими, почти нулевыми.

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