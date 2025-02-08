В интервью изданию Assosiated Press глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО является «самым дешевым» вариантом для союзников Украины, и это укрепит президента США Дональда Трампа в геополитическом плане.
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