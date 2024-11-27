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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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It Takes Two, Aliens: Dark Descent и аналог «Покемонов»: Sony подтвердила декабрьскую подборк...

It Takes Two, Aliens: Dark Descent и аналог «Покемонов»: Sony подтвердила декабрьскую подборк...

It Takes Two, Aliens: Dark Descent и аналог «Покемонов»: Sony подтвердила декабрьскую подборку игр PS PlusSony Interactive Entertainment анонсировала декабрьскую подборку для абонентов базового тарифа PlayStation Plus, а также подготовила небольшой сюрприз для подписчиков к 30-летию бренда.

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