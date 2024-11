It Takes Two, Aliens: Dark Descent и аналог «Покемонов»: Sony подтвердила декабрьскую подборк...

It Takes Two, Aliens: Dark Descent и аналог «Покемонов»: Sony подтвердила декабрьскую подборку игр PS PlusSony Interactive Entertainment анонсировала декабрьскую подборку для абонентов базового тарифа PlayStation Plus, а также подготовила небольшой сюрприз для подписчиков к 30-летию бренда.