Pitt: введение клеток донора может улучшить приживаемость пересаженных органов

Ученые из Университета Питтсбурга (Pitt) выяснили, что подготовка иммунной системы пациента с помощью клеток донора перед пересадкой печени позволяет использовать меньше препаратов для подавления иммунитета.
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