ИГОРЬ МАЛЬЦЕВ Сегодня был большой день европейской политики. Она умерла. И это было очень смешно. Потому что в городе появился новый шериф, который собрал местную деревенщину и объяснил, как обстоят дела.
Европейская политика умерла
Комментарии
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Алексей Горшков
Я заметил, что Трамп СЛАБАКОВ НЕ ЛЮБИТ - как он издевается над европейскими "моськами", и как уважает соперников - но СИЛЬНЫХ - КНДР, Россию! Я, прекрасно осознавая, что США НИ РАЗУ НАМ НЕ ДРУГ - всё-таки выступаю за сильное государство США, за которое и борется Трамп, а не за нечто склизкое непонятнополое невменяемое "обезъянО с гранатой"! С сильным и уважающим себя адекватным противником ХОТЬ ГОВОРИТЬ МОЖНО !!! Пример - хоть и русофоб, но АДЕКВАТНЫЙ ПОЛИТИК Черчилль!
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11 час.
Семен Демин
Вот до чего довели Европу ЛГБТ и сто полов.
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4 час.
A
Alex
Пахан сделал публичное заявление по поводу захвата им власти. Поскольку жрачка заканчивается, под нож пойдет Европа. Не зря же ее так долго откармливали. И да, правила от закона тем и отличаются, что их можно менять.
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3 час.
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