Михаил Пучков назначен министром образования и науки Нижегородской области. Его кандидатуру согласовало Министерство просвещения РФ, после чего решением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина он был утвержден в должности.
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