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«Краснодар» пошел в ЭСК РФС, Собчак проверяют на пропаганду ЛГБТ за интервью с Касаткиной, Дзюба на лавке, Хасбик в UFC и другие новости утра

«Краснодар» пошел в ЭСК РФС, Собчак проверяют на пропаганду ЛГБТ за интервью с Касаткиной, Дзюба на лавке, Хасбик в UFC и другие новости утра

Доброе утро! Дайджест новостей уже здесь! Погнали🤗 1. СКА обыграл «Северсталь» в гостях, «Ак Барс» уступил минскому «Динамо», «Салават» проиграл «Спартаку» и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ.

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