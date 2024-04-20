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Предатели сделали ставку на недопрезидента Даванкова: его признали самым полезным для России

Предатели сделали ставку на недопрезидента Даванкова: его признали самым полезным для России

Владислав Даванков возглавил рейтинг полезности депутатов Госдумы. Этот рейтинг «рассчитывает» одна из прокремлевских контор.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Так демографической проблемы только в Африке нет, чем выше уровень развития людей тем меньше детей рожают, СССР был исключением, там люди в коммунизм верили
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2 час.
Брагин Андрей
👍👍👍
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28 мин.
Анатолий Рябенко
Лица из группы &quot;Новые люди&quot; это коты в мешке, хитро появившиеся на политической арене, используя термин &quot;новые люди&quot; как новизну в поднадоевшей когорте партий в Госдуме. Но это провокация, которую протолкнули для смены власти в России, а судя по той  словесной риторики которую толкал Даванков не сулила ничего хорошего народам России. А это пострашнее чем трёп таких политиков типа Навального, Каспарова, Ходорковского, Миши 2% и им подобных с изменением ситуации в стране незамедлительно.
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22 мин.

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