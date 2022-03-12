Центр радиоразведки и пять беспилотников: Минобороны отчиталось о спецоперации на Украине

В субботу, 12 марта, в Минобороны рассказали, как проходит спецоперация России на Украине. Как рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, армия нашей страны высокоточным ударом вывела из строя значимый объект.
В субботу, 12 марта, в Минобороны рассказали, как проходит спецоперация России на Украине. Как рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, армия нашей страны высокоточным ударом вывела из строя значимый объект.
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