Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Майка Ричардс: «Капитанскую повязку «МЮ» нужно на время отдать Роналду. Магуайру надо снять груз с плеч, критика достигает безумного уровня»

Майка Ричардс предлагает отдать Криштиану Роналду капитанскую повязку «Манчестер Юнайтед». «Харри Магуайру нужна помощь с исполнением роли капитана.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх