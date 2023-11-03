Ворота, открытые миру

6-е Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE) пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября 2023 года. Впервые после эпидемии COVID-19 CIIE состоится полностью в офлайн-формате и эксперты считают, что проведение данного мероприятия, которое специализируется на теме импорта, демонстрирует уверенность и решимость Китая в открытости внешнему миру на высоком уровне.