Более тысячи мигрантов выгнали из Челябинской области

В борьбе с нелегалами активно участвуют судебные приставы региона.Цифры впечатляют: за девять месяцев 2024 года под контролем судебных приставов Челябинской области из нашего государства выдворены 1248 нелегалов.
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