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Пришли новые данные: синоптики изменили прогноз с 31 августа

Пришли новые данные: синоптики изменили прогноз с 31 августа

Конец августа принесет России резкий погодный контраст. По обновленным прогнозам, на юге страны штормовой фронт начнет уходить, а в Приморье, напротив, ожидается ухудшение обстановки из-за активного циклона.

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