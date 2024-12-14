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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Колобков: «Спорт в Украине практически умер. Его там нет, за исключением нескольких спортсменов, видов спорта»

«Спорт в Украине практически умер. Его там нет, за исключением нескольких спортсменов, видов спорта. Вместо того чтобы у себя заниматься спортом, выбрали для себя другой путь, чем сильно раздражают другие страны и международные организации.

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