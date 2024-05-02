В Удмуртии полицейскими установлена причастность двух жителей Шарканского района к незаконной рубке деревьев на сумму свыше 580000 рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также в результате проведённых следователем СЧ СУ МВД по Удмуртской Республике следственных действий в ходе расследования уголовного дела установлена причастность двух жителей Шарканского района – задержанных ранее участников организованной преступной группы – к двум дополнительным эпизодам незаконной рубки деревьев.