«Там развалится все вокруг»: почему российские военные не применяют «Орешник» на Украине?Российские военные не задействуют ракетный комплекс «Орешник» в ходе ударов по украинской территории, и причиной тому — не только военная тактика, но и гуманитарный расчёт.
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Свежие комментарии
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По - бескиду, и пусть - развалится..
Не применение самых мощных неядерных средств против хохлов даёт возможность нашим геополитическим противникам думать, что мы его и в случае конфликта с ними применять не будем. Так как так же пожалеем Гансов, Мишелей и прочих Джонов
Нельзя воевать в белых перчатках, идёт война и всякие гуманитарные нежности не уместны.