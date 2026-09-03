«Там развалится все вокруг»: почему российские военные не применяют «Орешник» на Украине?Российские военные не задействуют ракетный комплекс «Орешник» в ходе ударов по украинской территории, и причиной тому — не только военная тактика, но и гуманитарный расчёт.