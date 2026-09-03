Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

400 подписчиков

«Там развалится все вокруг»: почему российские военные не применяют «Орешник» на Украине?

«Там развалится все вокруг»: почему российские военные не применяют «Орешник» на Украине?

«Там развалится все вокруг»: почему российские военные не применяют «Орешник» на Украине?Российские военные не задействуют ракетный комплекс «Орешник» в ходе ударов по украинской территории, и причиной тому — не только военная тактика, но и гуманитарный расчёт.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Не применение самых мощных неядерных средств против хохлов даёт возможность нашим геополитическим противникам думать, что мы его и в случае конфликта с ними применять не будем. Так как так же пожалеем Гансов, Мишелей и прочих Джонов