Зал был почти наполовину полон или почти наполовину пуст…

У жителей Пряжинского района появилась возможность задать вопросы лично главе Карелиифото: Кристина Дмитриева В Пряжинском районном доме культуры состоялась встреча жителей национального района с главой республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии