Трамп заявил о готовности сесть в тюрьму

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправиться в тюрьму за неоднократное нарушение наложенного судьей Нью-Йорка постановления о неразглашении информации по делу о выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс.
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