Германия решила избавиться от украинцев

www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON Германия решила избавиться от украинских беженцев.
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