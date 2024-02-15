Срочно отправленная бригада боевиков «Азова»* назвала ситуацию под Авдеевкой угрожающей

Ситуация в Авдеевке для ВСУ является «чрезвычайно критической». Об этом в социальных сетях рассказали боевики «Азова»*, которые были направлены в этот населенный пункт в составе третьей штурмовой украинской бригады.
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