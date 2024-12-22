Пара израильских "Апачей" огнем из 30-мм автопушек M230 Chain Gun успешно сбивает дрон-камикадзе хуситов, летевший над пустыней Негев на юге Израиля.
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Пара израильских "Апачей" огнем из 30-мм автопушек M230 Chain Gun успешно сбивает дрон-камикадзе хуситов, летевший над пустыней Негев на юге Израиля.
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