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Капотнинский меридиан

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В доме №9 третьего квартала отремонтировали систему водоотведения

В многоквартирном здании №9 третьего квартала коммунальные службы обновили канализационные сети. Эти работы были направлены на поддержание надежности общедомового имущества.

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