В кузбасском посёлке объединили спортивную инфраструктуру и заботу о пожилых

В Краснобродском объединили возможности новой спортивной инфраструктуры и соцобслуживания. Не прогадали! Национальный проект «Старшее поколение» в отдельно взятом ПГТ получил рывок вперед, а сам поселок – новых адептов активного образа жизни.
В Краснобродском объединили возможности новой спортивной инфраструктуры и соцобслуживания. Не прогадали! Национальный проект «Старшее поколение» в отдельно взятом ПГТ получил рывок вперед, а сам поселок – новых адептов активного образа жизни.
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