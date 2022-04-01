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В кузбасском посёлке объединили спортивную инфраструктуру и заботу о пожилых

В кузбасском посёлке объединили спортивную инфраструктуру и заботу о пожилых

В Краснобродском объединили возможности новой спортивной инфраструктуры и соцобслуживания. Не прогадали! Национальный проект «Старшее поколение» в отдельно взятом ПГТ получил рывок вперед, а сам поселок – новых адептов активного образа жизни.

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