Аксенов заявил, что потерял счет попыткам покушения на него спецслужб Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не может подсчитать количество попыток покушения на него со стороны украинских спецслужб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Череповце женщи...
- Лавров: РФ считае...
- Каллас раскритико...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым