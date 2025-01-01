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Роберт Эггерс сообщил, что “Носферату” получит расширенную версию вместе с ...

Роберт Эггерс сообщил, что “Носферату” получит расширенную версию вместе с ...

Роберт Эггерс сообщил, что “Носферату” получит расширенную версию вместе с релизом на физических носителяхУ Роберта Эггерса, Уиллема Дефо и Билла Скарсгаарда состоялось интервью с изданием Esquire UK, в котором режиссер поделился грядущими планами на “Носферату”.

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