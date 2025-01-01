Роберт Эггерс сообщил, что “Носферату” получит расширенную версию вместе с релизом на физических носителяхУ Роберта Эггерса, Уиллема Дефо и Билла Скарсгаарда состоялось интервью с изданием Esquire UK, в котором режиссер поделился грядущими планами на “Носферату”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)