Сообщается о приостановке использования одной партии Similac

Министерство здравоохранения сообщает о приостановке использования одной партии Similac, предназначенной исключительно для больниц и не продающейся в розничных торговых сетях В связи с единичной … .
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