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Тихий о суевериях: «Я верующий, стараюсь гнать всякую пургу дальше – с какой ноги встал, еще что-то, но оно во мне борется внутри»

– Почему вы говорите крайний, а не последний? – Я верующий, стараюсь гнать всякие суеверия и прочую пургу дальше – с какой ноги встал, еще что-то, но оно во мне борется внутри.

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