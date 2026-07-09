В МИД рассказали об анонимных звонках западных дипломатов

Дипломаты стран Запада анонимно звонят в российское министерство иностранных дел, предлагая обсудить разделы совместного доклада России и Белоруссии о ситуации с правами человека, касающиеся их государств.
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