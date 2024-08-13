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В Евросоюзе забили тревогу из-за «зоны смерти», созданной Польшей

В Евросоюзе забили тревогу из-за «зоны смерти», созданной Польшей

Группа членов Европарламента от Италии направила главному евродипломату Жозепу Боррелю обращение, в котором раскритиковала Польшу за создание на границе с Белоруссией буферной зоны, где нарушаются права человека.

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