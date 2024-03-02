Туристов предупредили об опасности посещения Бельгии

В связи с ростом организованной преступности в Бельгии, туристов предупредили об опасности. Британский МИД назвал самыми опасными городами Брюссель и Антверпен, сообщает “Турпром” со ссылкой на британские СМИ.
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