Царьград Фото: freepik.com Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что его сын сменил спортивное гражданство якобы из-за того, что в России не мог развиваться и никому не нужен.
Вика Цыганова - о Плющенко: Сдал Родину после первой же проблемы
Комментарии
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Александр Корякин
Нет у него никаких проблем. Просто гнилое нутро.
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1 м.
Aнатолий Райков
И спортсмены начали думать своими карманами,чтобы думать головой,об лёд сильно трахнулся.
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4 н.
Л
Лавров
А чему удивляться, среди артистов, хоккеистов, пианистов и фигуристов таких 90%, а Плющенко простительно , ведь он много раз падал и ушибал голову, да и деньги у него на Западе есть, т.ч. не пропадет и сына от Армии отмажет...,
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4 н.
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