Вика Цыганова - о Плющенко: Сдал Родину после первой же проблемы

Л

Лавров

А чему удивляться, среди артистов, хоккеистов, пианистов и фигуристов таких 90%, а Плющенко простительно , ведь он много раз падал и ушибал голову, да и деньги у него на Западе есть, т.ч. не пропадет и сына от Армии отмажет...,