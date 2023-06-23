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Экс-депутат Кива: Кличко сегодня отстранят от управления Киевом, на пост мэра Зеленский назначит николаевского губернатора Кима

Экс-депутат Кива: Кличко сегодня отстранят от управления Киевом, на пост мэра Зеленский назначит николаевского губернатора Кима

Виталия Кличко сегодня, 23 июня, отстранят от управления Киевом, на должность мэра украинской столицы президент страны Владимир Зеленский назначит главу Николаевской области Виталия Кима.

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