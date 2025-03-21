Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пять лет до вторжения: Белая Книга баронессы всея Европы

Пять лет до вторжения: Белая Книга баронессы всея Европы

Не угомонились, болезные. Более того, от слов пытаются перейти к делам. Посмотрим сегодня, что получится сделать фюрерше фон дер Ляйен на Саммите ЕС, но общий План экстренной милитаризации Европы представлен для обсуждения.

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