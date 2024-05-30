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Царьград

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Светлана Шмелёва снова стала Уполномоченным по правам человека Ивановской области

Светлана Шмелёва снова стала Уполномоченным по правам человека Ивановской области

Светлана Шмелёва работает омбудсменом Ивановской области с апреля 2019 года.Светлана Шмелёва вновь заняла должность Уполномоченного по правам человека в Ивановской области.

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