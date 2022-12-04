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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 декабря 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 декабря 2022 года

Энергетический прогноз на четвёртое декабря две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1158 =Амбиции — это совершенно необходимые эмоции в нашей Жизни, они помогают нам осуществлять задуманное =Влечение ума рождает уважение, влечение Души рождает дружбу, влечение тела рождает желание, а всё это вместе и есть Любовь = Всё можно пережить в этой Жизни, пока есть для чего жить, кого любить, о ком заботиться и кому верить  =Главное, не изменяйтесь ни для кого, если вы не хотите.

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