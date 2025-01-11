Покупка квартиры на вторичном рынке станет проще: эксперты о ценах в 2025 году Ирэн ОрлонскаяВ 2025 году ожидаются изменения на рынке вторичной недвижимости, которые повлияют на доступность жилья в определённых сегментах.
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