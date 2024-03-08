Торговля Китая с Индией за первые два месяца выросла на 15,8%

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Торговля Китая с Индией за первые два месяца 2024 года выросла на 15,8 процента в годовом исчислении, в результате чего страна имеет один из самых высоких темпов роста среди торговых партнеров Китая, показали данные Главного таможенного управления в четверг.