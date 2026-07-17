В Отрадном прошёл комиссионный обход на Алтуфьевском шоссе

Начальник отдела по вопросам развития района и контроля обращений на портале ЖКХ Зоя Быкова совместно с депутатом Совета депутатов муниципального округа Отрадное Егором Коробейниковым провели комиссионный обход территории .
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