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НАШЕ ОТРАДНОЕ

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В Отрадном прошёл комиссионный обход на Алтуфьевском шоссе

Начальник отдела по вопросам развития района и контроля обращений на портале ЖКХ Зоя Быкова совместно с депутатом Совета депутатов муниципального округа Отрадное Егором Коробейниковым провели комиссионный обход территории .

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