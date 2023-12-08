В музее на Образцова актриса Любовь Толкалина прочитает сказку «Русалочка»

В Еврейском музее и центре толерантности в Марьиной роще 17 декабря в 19:00 в рамках проекта «Внеклассные чтения» Любовь Толкалина прочитает всемирно известную сказку датского писателя Ганса Христиана Андерсена «Русалочка».
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