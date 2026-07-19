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Циципас о том, что они с Саккари вышли в финал в один день: «Это особенный момент для греческого тенниса»

Стефанос Циципас отреагировал на выход Марии Саккари в финал турнира в Афинах. «Горжусь вдохновляющим выступлением Саккари на этой неделе в Афинах.

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