Полиция задержала серийного мошенника, который разводил граждан на миллионы рублей

В Москве выявлены две крупные группы мошенников, которые обирали граждан на миллионы рублей. В первую группу входили женщины, которые представлялись посредниками и помогали приобретать дорогостоящие товары, такие как иномарки, смартфоны и бытовая техника.
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