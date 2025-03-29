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Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Дженоа», «Рома» в гостях у «Лечче», в воскресенье «Интер» сыграет с «Удинезе», «Наполи» – с «Миланом»

В субботу «Ювентус» примет «Дженоа», «Рома» проведет гостевой матч с «Лечче». В воскресенье «Интер» сыграет с «Удинезе», «Наполи» – с «Миланом».

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