Астрахань получит новый променад, и он обещает стать красивейшим местом в городе

Сегодня в Астрахани стартовало голосование за объекты программы «Комфортная среда». В течение трех дней отдать свой голос можно в помещениях, прилегающих к избирательным участкам на выборах президента, впоследствии голосование будет проходить онлайн.
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