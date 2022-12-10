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Капитан сборной Казахстана по футзалу Игита: «Так проиграть Хорватии. У нас 11 ударов в створ, а у них один»

Капитан сборной Казахстана по футзалу и алматинского «Кайрата» Игита в своем инстаграме выступил с реакцией на поражение сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионате мира-2022 против Хорватии по пенальти.

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